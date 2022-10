Bayer Leverkusen anuncia Xabi Alonso como treinador horas após derrota no Dragão

O antigo técnico havia feito uma boa temporada transata, alcançando o terceiro posto e garantindo a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Esta época, o Bayer está aquém das expectativas, num 17º lugar da Bundesliga, com cinco pontos em oito jornadas.



Já Xabi Alonso assume pela primeira vez uma equipa principal e assina contrato até junho de 2024. O antigo médio esteve três temporadas na equipa B da Real Sociedad, onde começou a carreira de técnico e onde também já o havia feito como futebolista. Ao site do emblema alemão, falou do novo desafio de carreira. "Conheço o Bayer Leverkusen como um excelente clube dos meus tempo na Alemanha. O Bayer sempre teve grandes jogadores e vejo muita qualidade no plantel atual também. Nas minhas conversas com o clube, rapidamente ficou claro que, apesar da situação difícil atualmente, há metas ambiciosas que ainda perseguimos. Estou muito empolgado com este desafio", vincou Alonso, que na Alemanha cumpriu três temporadas como futebolista no Bayern Munique.

Menos de um dia depois de perder no Estádio do Dragão, o Bayer Leverkusen oficializou a contratação de um novo treinador: Xabi Alonso.O antigo internacional espanhol, de 40 anos, sucede ao suíço Gerardo Seoane que não resistiu sequer 24 horas após o desaire na Liga dos Campeões (2-0), diante do FC Porto. Esta era a segunda temporada de Seoane ao serviço dos farmacêuticos, onde apenas alcançou dois triunfos em 12 jogos oficiais em 2022/23.