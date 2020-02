Bayer Leverkusen vence Estugarda e está nos 'quartos' da Taça da Alemanha

O Bayer Leverkusen venceu esta quarta-feira o Estugarda por 2-1 e assegurou a presença nos quartos de final da Taça da Alemanha, onde também já está o União Berlim, que bateu fora o Verl, da terceira divisão.

O Bayer Leverkusen, próximo adversário do FC Porto na Liga Europa, beneficiou de um autogolo do guarda-redes Fabian Bredlow para se adiantar no marcador, aos 72 minutos, e o argentino Lucas Alario ampliou a vantagem aos 83. Já o Estugarda, atual terceiro classificado na segunda divisão alemã, chegou ao golo aos 85' através do congolês Silas Wamangituka, mas não evitou a despedida da taça germânica.

Quanto ao União Berlim, 12.º classificado na Bundesliga, avançou na competição graças a um golo solitário apontado por Robert Andrich aos 86 minutos.