Bayern de Munique e Borussia Dortmund contra criação de Superliga europeia

O Bayern de Munique e o Borussia, dois clubes alemães de futebol da direção da Associação Europeia de Clubes (ECA) estão "totalmente contra" criação da Superliga europeia, disse esta segunda-feira Hans-Joachim Watzke, presidente da equipa de Dortmund.

"Os dois clubes alemães representados na direção da ECA apresentaram opiniões 100% idênticas em todas as discussões", referiu Hans Joachim Watzke, em comunicado, divulgado no site do clube.

Pouco antes, a Federação Alemã de Futebol (DFB) também se manifestou "frontalmente contra" a iniciativa "egoísta" de 12 clubes europeus, que não inclui qualquer clube germânico.

A criação de uma Superliga europeia de futebol foi no domingo anunciada, em comunicado, por 12 dos principais clubes de Espanha, Inglaterra e Itália, que pretendem desenvolver uma competição de elite, concorrente da Liga dos Campeões, em oposição à UEFA.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham, "uniram-se na qualidade de clubes fundadores" da Superliga, indica o comunicado.

Os promotores da Superliga adiantam que a prova será disputada por 20 clubes, pois, aos 15 fundadores -- apesar de terem sido anunciados apenas 12 -, juntar-se-ão mais cinco clubes, qualificados anualmente, com base no desempenho da época anterior.