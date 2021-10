Bayern humilhado pelo Borussia M'Gladbach e eliminado da Taça da Alemanha

Não há outra forma de colocar a situação. O Bayern Munique, a atuar com praticamente todos os habituais titulares, foi esta quarta-feira humilhado na visita ao reduto do Borussia Mönchengladbach, ao perder por inacreditáveis 5-0 e, como consequência, a dizer adeus à Taça da Alemanha logo à 2.ª ronda.





A noite de pesadelo do adversário do Benfica na Champions começou bem cedo, com o golo de Kouadio Koné, logo ao segundo minuto, e dali... foi sempre a somar. Rami Bensebaini bisou ainda na primeira parte, marcando aos 15' e 21' (pen.), antes de Breel Embolo também utilizar idêntica 'receita', também no espaço de seis minutos, aos 51' e 57'.