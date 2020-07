Bayern Munique confirma pedido de Thiago para sair

No mesmo dia em que garantiu Leroy Sané, o Bayern Munique viu confirmado o desejo de Thiago Alcântara rumar a outras paragens na próxima temporada. A revelação foi feita por Karl-Heinz Rummenigge, que em entrevista ao 'Bild' falou também da situação de David Alaba, um jogador que tal como Thiago está a um ano de terminar contrato.





"Tanto o Thiago como o Alaba são pessoas importantes para nós, tanto dentro como fora do campo. Agora teremos de encontrar uma solução que seja financeiramente aceitável para nós. É sabido por todos que eles têm apenas um ano de contrato pela frente e não queremos arriscar perdê-los a custo zero. O Thiago já nos disse que quer sair, mesmo que tenhámos acedido a todos os seus pedidos financeiros. Parece que quer uma nova experiência. Não queremos perdê-lo a custo zero, posso dizer isso de forma clara", assegurou o CEO dos bávaros.Ora, tem-se falado no Liverpool como destino do espanhol, mas Rummenigge assegura que não "houve qualquer contacto". Ainda assim, e tendo em conta esta revelação pública, os próximos dias podem ser férteis em abordagens pelo jogador de 29 anos, que está nos bávaros desde 2013.