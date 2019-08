Bayern Munique confirma pré-acordo com Barcelona por Coutinho

O Bayern Munique confirmou, esta sexta-feira, ter chegado a um princípio de acordo com o Barcelona para a cedência de Philippe Coutinho. Este anúncio surge já depois do campeão germânico ter empatado em casa frente ao Hertha Berlim na jornada inaugural da Bundesliga.De acordo com o comunicado, divulgado no site do clube bávaro, o internacional brasileiro é cedido até final da temporada, com o Bayern Munique a ficar com opção de compra.Coutinho, que esta sexta-feira viu na bancada o Barcelona perder frente ao Atlético Bilbao , é esperado em Munique nos próximos dias.