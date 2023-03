Bayern Munique vai despedir Julian Nagelsmann

O Bayern Munique está a equacionar o despedimento de Julian Nagelsmann no imediato, segundo noticia o jornalista Fabrizio Romano. O técnico dos bávaros não tem correspondido às expectativas e poderá ser rendido já por Thomas Tuchel, compatriota que está livre desde que deixou o Chelsea no início da temporada.O Bayern, decacampeão alemão, está no 2º lugar da Bundesliga, com 52 pontos em 25 jornadas, a um do líder Borussia Dortmund. Nos 'quartos' da Champions, a equipa eliminou o PSG e marcou encontro com o Manchester City.Nagelsmann, de 35 anos, está na segunda temporada no Bayern e conta um campeonato e duas Supertaças conquistadas. Tem contrato até junho de 2026 e aufere, segundo o 'L'Équipe', 666 mil euros por mês.