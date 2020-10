Bayern Munique garante contratação de médio que esteve na agenda do Benfica

Marc Roca chegou a estar na agenda do Benfica no ano passado, acabou por ficar no Espanyol e agora, segundo o 'Sport', está de malas feitas para reforçar o campeão europeu Bayern Munique. De acordo com o diário catalão, o negócio entre bávaros e espanhóis está fechado e deverá fazer-se por uma verba em torno dos 15 milhões de euros, à qual poderá ser acrescido um montante adicional em função de variáveis.





Segundo o 'Sport', o médio centro de 23 anos irá assinar por quatro temporadas com os alemães, devendo a sua oficialização dar-se na segunda-feira, isto depois de superar os necessários exames médicos.