Bayern Munique garante Leroy Sané por 49 milhões

O Bayern Munique oficializou a contratação de Leroy Sané... pela segunda vez. Depois de ter partilhado imagens do jogador já equipado com as cores da sua equipa, antes do Manchester City (houve pelo meio um pedido de desculpas), esta manhã o negócio foi definitivamente dado por concluído.





Sané, de 24 anos, sai do Manchester City por 49 milhões de euros, mais prémios que serão pagos mediante determinados objetivos, segundo avança a imprensa inglesa. Os citizens ficam ainda com 10 por cento numa futura venda."O Bayern é um grande clube, com grandes objetivos e esses objetivos são os meus também. Estou ansioso por este novo desafio e mal posso esperar por treinar com a equipa", disse o jogador alemão, citado pelo site do clube bávaro, depois de assinar por cinco anos. "Conheço o Hansi Flick [o treinador] da seleção de sub-21, tínhamos uma boa relação. Quero ganhar o máximo de troféus possível com o Bayern Munique a Liga dos Campeões é uma prioridade."