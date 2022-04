Bayern Munique goleou mas pode perder os 3 pontos: jogou 17 segundos com 12 jogadores!

Kingsley Coman não saiu de campo ao minuto 85 quando devia e está o 'caldo entornado', por assim dizer, na Alemanha. O internacional francês foi a 4ª e penúltima substituição do Bayern Munique, na casa do Friburgo, numa altura em que o resultado já registava um 3-1 favorável à equipa de Julian Nagelsmann.O extremo francês continuou em campo durante 17 segundos numa altura em que o homem que o iria render, Sabitzer, já tinha entrado. O árbitro Christian Dingert apenas parou o encontro depois protestos de alguns jogadores da casa, forçando a saída de Coman.O campeão alemão ainda marcou mais um golo e fixou o resultado final num 4-1 , mas a goleada pode não servir de nada. O 'Sport Bild' garante que a "vitória do Bayern está em perigo" que os três pontos pode ser perdidos administrativamente.Com este triunfo, o Bayern passou a somar 66 pontos em 28 jornadas, mais nove do que o Borussia Dortmund, que joga este sábado ante o RB Leipzig. Caso o Bayern fique sem os três pontos e a equipa de Raphael Guerreiro triunfe, a desvantagem do Borussia pode ficar encurtada para apenas três pontos.