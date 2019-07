Bayern Munique pede desculpa ao Manchester City por causa de Sané

O internacional alemão Leroy Sané provocou uma 'mini guerra' entre Manchester City e Bayern Munique, tudo por causa dos movimentos claros do emblema bávaro para tentar convencê-lo a deixar a Premier League para rumar ao campeão alemão. A situação provocou algo mal-estar no seio dos citizens, o que levou mesmo o técnico Niko Kovac a apresentar um pedido de desculpas ao treinador dos ingleses.





"Falei com o Pep para pedir desculpas. Estou consciente de que o Sané tem contrato com o Manchester City, por isso também quero pedir desculpas ao clube em si. Na próxima vez irei travar a tempo", disse o técnico bávaro, pouco depois do triunfo sobre o Fenerbahçe.Lembre-se que Sané, de 21 anos, tem contrato com o City até 2021, uma situação que mesmo assim não impediu altos responsáveis do clube alemão, como Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge ou o próprio Kovac, em falar diretamente do interesse em contratá-lo.