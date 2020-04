Bayern Munique prolonga ligação com Alphonso Davies até 2025

O Bayern Munique oficializou esta segunda-feira a renovação do contrato do jovem lateral esquerdo Alphonso Davies até junho de 2025, anunciou o emblema bávaro no seu site oficial e nas redes sociais.



Alphonso Davies, de 19 anos, nasceu no Gana e tem nacionalidade canadiana. Cumpre a sua segunda época no heptacampeão alemão - ao qual já estava vinculado até junho de 2023 -, depois de ter dado nas vistas pelos Vancouver Whitecaps na liga norte-americana.



"Estou muito feliz. O Bayern é um dos melhores clubes do mundo e foi um sonho realizado poder jogar aqui. Senti-me confortável desde o primeiro dia e quero obter o maior número possível de títulos neste clube. A mentalidade de querer sempre ganhar tudo é ADN do Bayern", afirmou o jovem, que esta temporada alinhou em 29 jogos oficiais pela equipa principal do Bayern e apontou um golo.



"Alphonso cresceu muito Bayern. Ganhou esta extensão de contrato com uma postura convincente e estamos felizes por ele ficar no Bayern a longo prazo, pois é um jogador que entusiasma os nossos fãs com seu estilo de jogo", referiu Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern Munique, em declarações aos canais oficiais do clube.



Já Hasan Salihamidzic, diretor do futebol dos bávaros, destacou a "velocidade, entusiasmo e atitude profissional" de Alphonso Davies. "Cabe-nos garantir que o Alphonso continue a ter um desempenho muito bom como até agora e que continue a evoluir com a mesma concentração e coragem", sublinhou o dirigente.