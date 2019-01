Bayern Munique tenta desviar Rabiot do Barcelona

A novela em torno da saída de Rabiot do PSG ganha um novo capítulo. O médio foi dado como certo em Espanha para o início da próxima época, depois de o clube espanhol ter negociado com a mãe do jogador, mas o destino do jogador pode ser outro.Segundo informações avançadas pela rádio ‘Montecarlo’, o Bayern estabeleceu negociações com o clube parisiense para assegurar o francês ainda neste mês de janeiro. Esta é uma opção vista com agrado por parte dos dirigentes do PSG, tendo em conta que o médio termina contrato em junho e, desta maneira, poderiam ganhar algo com a sua venda, ainda que por valores inferiores comparativamente ao seu atual valor de mercado.O Barcelona ofereceu um contrato de 5 anos a Rabiot, com um salário e prémio de assinatura de 10 milhões de euros, e esperam ser o suficiente para o convencer a optar pelo clube da Catalunha.