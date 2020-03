Bilhetes, cervejas e salsichas virtuais: é assim que clubes alemães fintam a crise da Covid-19

As consequências da pandemia estão a criar grandes dificuldades financeiras aos maiores clubes europeus, que têm até optado por cortar nos milionários salários dos jogadores para manterem as contas equilibradas. Mas este impacto é muito mais grave nos clubes mais pequenos.





O Rot-Weiss Essen chegou a ser campeão da Alemanha, em 1955, mas hoje milita na quarta divisão germânica."A maioria dos clubes da terceira e quarta divisão na Alemanha vivem não do dinheiro da televisão, mas de receber nos jogos em casa o maior número de adeptos possível, que consomem comida e bebida no estádio e compram produtos do clube", disse o presidente, Marcus Uhlig, em entrevista concedida à ZDF-Sportstudio.Perante a suspensão do campeonato, por causa da Covid-19, o clube teve de improvisar e teve uma ideia que dependia exclusivamente da solidariedade dos seus adeptos, mas que resultou: vender bilhetes e até cerveja e salsichas, mesmo sem a certeza de que vão realmente existir.Os bilhetes custam entre os nove euros (bilhete normal) aos 148 (bilhete vip). As cervejas têm o valor de quatro euros e as salsichas no pão de 2,5 euros. Se os jogos regressarem, todos os produtos adquiridos vão poder ser reclamados no estádio. Caso a competição não volte, o valor serve como doação ao clube.Até este sábado o Rot-Weiss Essen já tinha vendido mais de três mil bilhetes, seis mil cervejas e 2500 salsichas que podem muito bem existir apenas no mundo virtual. também o Union Berlim , mais um verdadeiro exemplo de amor a um clube e ao futebol.