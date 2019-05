Bobic lembra 'aventuras' de Jovic no Benfica: «Como jovem quis experimentar certas coisas...»

Homem em maior destaque num Eintracht Frankfurt que pode ser já encarado como a grande sensação da Liga Europa - esta noite será titular diante do Chelsea -, Luka Jovic é alvo de rasgados elogios por parte de Fredi Bobic, diretor desportivo dos alemães, que utilizou mesmo o exemplo do antigo jogador do Benfica para explicar que o clube ainda tem muito mais para dar. Em declarações à ESPN, Bobic lembra a passagem atribulada e o início tremido na Alemanha, ao qual se seguiu a 'explosão' nesta época..."Este é apenas o começo. A evolução da equipa está bem longe de ter atingido o seu pico. Vejam o caso do Luka Jovic. Esteve bem na primeira época e este ano explodiu! Sabíamos da sua qualidade, mas teve alguns problemas para se mostrar no Benfica. Como jovem, quis experimentar certas coisas, quis sair à noite e teve alguns problemas disciplinares. Queríamos perceber se ele sabia verdadeiramente o que é necessário para se ser profissional e ter sucesso", declarou o Bobic. A resposta é claramente afirmativa, tanto que Jovic é na opinião do diretor desportivo o "jogador mais desejado da Europa considerando a sua idade e posição"."Ele está feliz aqui e muito grato ao clube. É essa a verdade. Teve a chance de amadurecer como homem e como profissional e pode evoluir ainda mais. Há a possibilidade de ficar mais um ano, mas se um clube grande aparecer e tiver capacidade de colocar uma oferta na mesa que reflita o valor do jogador, será impossível mantê-lo, por causa dos salários envolvidos. Não podes impedir um jogador de cumprir um sonho", finalizou.