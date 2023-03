Bochum dá pontapé na crise com vitória em Colónia

O Bochum deu um pontapé na crise com a vitória de hoje em Colónia, por 2-0, que lhe permite abandonar o lugar de lanterna-vermelha na Liga alemã de futebol, saindo mesmo da zona de despromoção.



Após quatro jornadas com derrotas, a formação de Bochum consegue um importante resultado, na 24.ª jornada da Bundesliga, em que passa a somar 22 pontos e a ocupar o 14.º lugar, três pontos acima da linha de perigo. Quanto ao Colónia, permanece 12.º, com 27 pontos.

De grande penalidade, o austríaco Kevin Stoger abriu o marcador, aos nove minutos, com o sérvio Ehran Masovic a apontar o segundo da partida, aos 76.

A 24.ª jornada prossegue no sábado, destacando-se a receção do Bayern Munique ao Augsburgo e a visita do Borussia Dortmund ao terreno do Schalke 04.

Bayern e Borussia Dortmund comandam o campeonato, com 49 pontos, mais cinco do que o Union Berlim, equipa sensação deste campeonato, que só joga no domingo, em Wolfsburgo.