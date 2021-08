Borussia Dortmund arranca Bundesliga a golear e com bis de Haaland

O Borussia Dortmund - sem Raphael Guerreiro por lesão - arrancou a Bundesliga da melhor maneira, ao golear, por 5-2, na receção ao Eintracht Frankfurt, numa partida em que Erling Haaland voltou a estar em destaque.





Depois de ter apontado um hat-trick no triunfo sobre o Wehen, para a Taça da Alemanha, o avançado norueguês bisou (34' e 72'). Marco Reus também marcou dois golos - o primeiro aos 23' - mas o segundo acabou anulado por fora de jogo, num encontro em que ao intervalo o conjunto da casa já vencia por 3-1, fruto ainda de um golo de Thorgan Hazard (32') e de um autogolo de Felix Passlack (27').No segundo tempo, Giovanni Reyna (58') fez o quarto do Borussia Dortmund e Jens Hauge reduziu para os visitantes (86'), já depois do segundo de Haaland, fixando o resultado final.