O internacional alemão Julian Brandt, ex-jogador do Bayer Leverkusen, foi esta quarta-feira oficializado no Borussia Dortmund, até junho de 2024, anunciaram os vice-campeões germânicos.O anúncio da chegada do extremo, de 23 anos, foi feito pelo Borussia Dortmund poucas horas depois de também comunicar a chegada do internacional belga Thorgan Hazard , contratado ao Borussia Moenchengladbach."Uma das razões para a minha mudança tem a ver com o facto de o BVB [Borussia Dortmund] apenas ter perdido o título por muito pouco e por existir margem para melhorar", justificou Brandt, numa época em que o Dortmund terminou a dois pontos do campeão Bayern Munique.O jogador é o terceiro reforço do Borussia Dortmund anunciado esta semana, poucos dias após o final da Bundesliga, a seguir aos anúncios de Hazard, e, na terça-feira, do defesa Nico Schulz (ex-Hoffenheim).