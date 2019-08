Borussia Dortmund tenta acelerar renovação para Raphaël Guerreiro não sair a custo zero

As negociações entre Raphaël Guerreiro e o Borussia Dortmund com vista à extensão do contrato do português estão a decorrer, mas o diretor desportivo dos vice-campeões alemães, Michael Zorc, não revela quando poderá o português assinar o novo vínculo."Ainda estamos a conversar. Não posso dar muitas indicações sobre isso agora. Vamos ter de esperar, nós não somos os únicos a decidir", admitiu Zorc, em conferência de imprensa.O defesa português, que está na mira do PSG, termina contrato no final de 2019/20 e os alemães não querem perdê-lo a custo zero já a partir de janeiro. A imprensa alemã revela que o clube ofereceu a Guerreiro um contrato de três anos, a ganhar 5 milhões de euros por temporada.O jogador encontra-se a recuperar de uma lesão muscular na coxa e deve falhar os próximos jogos da equipa.