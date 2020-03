Borussia Dortmund vai voltar aos treinos na segunda-feira

O Borussia Dortmund vai regressar aos treinos esta segunda-feira, ainda que de forma condicionada. A equipa do português Raphael Guerreiro vai voltar a treinar, mas com o plantel dividido em grupos de dois jogadores. A Bundesliga ainda não definiu qualquer data para o regresso da competição, mas o Dortmund está otimista que isso possa acontecer em breve.





Emre Can, médio contratado em janeiro à Juventus, não podia estar mais entusiasmado. "É importante que voltemos ao relvado. Lá nunca é aborrecido", afirmou, à Sport1.O Borussia Dortmund ocupa neste momento o segundo lugar da liga alemã, com menos quatro pontos que o Bayern Munique. Emre Can acredita que a equipa ainda vai conseguir o título."Vai ser muito difícil. Ainda temos confrontos diretos com o Bayern e o Leipzig. Temos uma boa equipa e acho que ainda é possível ganharmos o campeonato", garantiu.Emre Can vai fazer dupla de treino com o médio Mahmoud Dahoud.