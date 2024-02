Borussia Dortmund vence Friburgo e iguala Estugarda no terceiro lugar da liga alemã

O Borussia Dortmund venceu esta sexta-feira em casa o Friburgo por 3-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga alemã e igualou provisoriamente o Estugarda no terceiro lugar.

A grande figura do encontro foi o holandês Malen, com golos aos 16 e aos 45+7 minutos, e mais uma mão cheia de boas oportunidades que criou para a sua equipa poder aumentar a contagem, o que Füllkrug fez, aos 87, a passe de Maatsen.

Num jogo de sentido único, outro dos destaques da partida foi o comportamento das bancadas, uma vez que os adeptos fizeram o árbitro interromper a contenda, ao arremessarem bolas de ténis e outros objetos para o relvado.

Esta ação, enquadrada num protesto de fãs contra a possibilidade de entrada de capital estrangeiro nos clubes germânicos, interrompeu a partida durante mais de 10 minutos na primeira parte, e depois também no segundo tempo.

Contas feitas, o Dortmund voltou às vitórias e chegou aos mesmos 40 pontos do terceiro, o Estugarda, que, no domingo, recebe o Mainz, enquanto o Friburgo sofreu um golpe nas aspirações europeias e, com 28 pontos, pode ser ultrapassado no sétimo posto.

No sábado, destaque para o jogo grande da 21.ª ronda, com o Bayer Leverkusen, líder invicto, com 52 pontos, a receber o campeão, o Bayern Munique, segundo, com 50.