Borussia Mönchengladbach cede empate caseiro frente ao Mainz na Bundesliga

O Borussia Mönchengladbach empatou esta sexta-feira a dois golos na receção ao Mainz, na sétima jornada da Bundesliga.

A equipa da casa abriu o marcador aos 22 minutos, pelo médio Florian Neuhaus, mas dois minutos volvidos, o Mainz restabeleceu o empate, aos 24', resultado que se verificava ao intervalo.

Na fase final da partida, o Mainz passou para a frente no marcador, aos 75 minutos, pelo médio marroquino Aymen Barbok, mas o Mönchengladbach evitou a derrota a dois minutos do fim, aos 88', pelo norte-americano Joe Scally, saído do banco aos 79'.

O Bayer Leverkusen lidera a Bundesliga com 16 pontos, seguido do Estugarda, com 15, do Bayern e do Borussia Dortmund, ambos com 14, enquanto o Mönchengladbach é 12.º, com seis pontos, e o Mainz deixou o último lugar para ser penúltimo, com dois pontos.