Borussia Mönchengladbach goleia Wolfsburgo na abertura da jornada na Alemanha

O Borussia Monchengladbach goleou esta sexta-feira o Wolfsburgo por 4-0, na abertura da 11.ª jornada da Bundesliga, com dois golos em cada parte, igualando o adversário da tabela.

A jogar em casa, o Monchengladbach adiantou-se com um golo de Cvancara, aos 16 minutos, e ampliou a vantagem com tentos de Reitz (42'), Honorat (64') e Plea (71'), perante um Wolfsburgo, com Tiago Tomás a titular, incapaz de responder.

Com este resultado, as duas equipas estão a meio da tabela, ambas com 13 pontos, num campeonato liderado pelo Bayer Leverkusen, com 28 pontos, mais dois do que o Bayern Munique.