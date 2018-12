Borussia Mönchengladbach recupera segundo lugar

O Borussia Mönchengladbach recuperou o segundo lugar na liga alemã, ao vencer este domingo o Estugarda, por 3-0, em jogo da 14.ª jornada da competição.O resultado ficou definido na segunda parte, com golos de Rafael (69 minutos), Neuhaus (77) e Pavard (84), na própria baliza, este já depois de os visitantes ficarem com menos um jogador, depois de Thommy ter visto o segundo amarelo (83).A equipa de Mönchengladbach vinha de uma derrota em casa do Leipzig, depois de quatro triunfos consecutivos.O triunfo de hoje coloca a equipa na segunda posição, a sete do líder Borussia Dortmund, e com mais dois do que o hexacampeão Bayern Munique, que tem tido uma época atípica, com três empates e três derrotas nas 14 jornadas.O Estugarda continua na cauda da tabela, no 16.º lugar, apenas à frente de Hannover e Fortuna Dusseldorf.Também hoje, o Mainz, 19.º classificado, não foi além de um empate com o Hannover (17.º), num jogo em que evitou a derrota aos 89 minutos, com uma grande penalidade apontada por Brosinski.