Braço de ferro por Lewandowski: Avançado garante que não assina novo contrato com o Bayern

Robert Lewandowski não vai renovar com o Bayern Munique, de acordo com o jornal 'Bild'. O avançado polaco, de 33 anos, deu conta da vontade aos dirigentes bávaros que ainda não terão apresentado um novo vínculo ao experiente jogador e melhor marcador da equipa. Apesar deste facto, o camisola 9 dos decacampeões germânicos sabe que o Bayern não permite qualquer transferência para outro clube neste defeso de verão.'Lewa' conta vários interessados e tem um contrato válido com o Bayern apenas por mais um ano.Lewandowski joga no Allianz Arena desde 2014, ano em que se transferiu do Borussia Dortmund. Em 2021/22, conta 49 golos em 45 partidas oficiais.