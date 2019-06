Breel Embolo troca Schalke 04 pelo Borussia Mönchengladbach

O avançado internacional suíço Breel Embolo, que representou o Schalke 04 nas três últimas temporadas, assinou contrato com o Borussia Mönchengladbach até 2023, anunciaram esta sexta-feira os dois clubes que disputam a Liga alemã."Os meus colegas da seleção suíça apenas me disseram coisas positivas sobre o Borussia. Estou encantado por ter a oportunidade de jogar neste clube", afirmou Embolo, em declarações reproduzidas no site do emblema de Mönchengladbach.O jogador, de 22 anos, rubricou contrato com o Borussia até 2023, após três anos ao serviço do Schalke 04, onde chegou em 2016, proveniente do Basileia.Apesar de os dois clubes não revelarem os valores da transferência, a imprensa germânica avança que o Borussia Mönchengladbach vai pagar 10 milhões de euros ao Schalke 04, num negócio que inclui outros sete milhões por objetivos.