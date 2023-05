Bronca no Bayern Munique continua: Müller e Tuchel criticam despedimentos publicamente

Os mais atentos ao futebol internacional sabem que o Bayern Munique é um dos clubes mais destacados do dia. O emblema bávaro sagrou-se campeão alemão mas todas as atenções se centraram numa situação extra futebol. Logo que o apito final no encontro foi ouvido, a direção do clube alemão despediu o CEO Oliver Kahn e o diretor desportivo Hasan Salihamidzic.

E se Oliver Kahn, homem rijo, tratou rapidamente de denunciar a situação nas redes sociais, Salihamidzic foi mais reservado, apesar de ter sido despedido em pleno relvado, conforme destaca a imprensa alemã.

E quando se esperava que a 'novela' ficasse por aqui, logo surgiram dois novos protagonistas. O 'eterno' Thomas Müller e o treinador Thomas Tuchel...

O popular jogador de 33 anos raramente pensa antes de falar e, por isso, logo que foi confrontado com o despedimento dos dois dirigentes, meteu a boca na botija: "E avisam as pessoas disto agora? Um minuto depois do final do jogo? O clube sentia que tinha necessidade de fazer alguma coisa, foi o que nos explicaram. Mas não esperava que fosse agora..."

Quanto a Thomas Tuchel, destacou os méridos dos despedidos: "Sei desde ontem. Eles foram responsáveis, em grande parte, por termos arrancado com esta viagem juntos. Ainda tenho de processar tudo isto."

E foi mais longe: "Em vez de celebrar temos de tratar de um tema político imediatamente. Deixo já claro que vou continuar no clube."