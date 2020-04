Bundesliga não vai parar se algum jogador ficar infetado com coronavírus

A Bundesliga prepara-se para recomeçar já no mês de maio e a revista 'Der Spiegel' revelou o protocolo definido pela liga alemã para o regresso da competição e que deverá ser apresentado oficialmente nos próximos dias.





São 41 páginas com medidas e recomendações a ter em conta pelos vários intervenientes nas nove jornadas que faltam para concluir o campeonato e entre elas surge a garantia de que se um jogador acusar positivo ao novo coronavírus a bola não vai deixar de rolar, aplicando-se o mesmo critério a técnicos, médicos, árbitros e outros intervenientes.Se um atleta estiver infetado será isolado de imetiado e sem ser divulgada a sua identidade. Caso não tenha sintomas ficará em quarentena durante duas semanas e pode continuar a treinar em casa. Mas se apresentar sintomas vai ter ficar isolado até quatro dias depois de os mesmos desaparecerem por completo.Para saber se há ou não infetados os intervenientes terão de ser testados com frequência e a Bundesliga vai realizar cerca de 20 mil testes ao longo das próximas semanas e todos os jogos serão realizados à porta fechada com máximo de 300 pessoas em cada estádio. Destas, apenas 98 poderão estar no relvado e zona envolvente, como jogadores, árbitros, apanha-bolas, seguranças, fotógrafos ou operadoes de câmara.O protocolo definido pela liga alemã abrange também o pré e pós-jogo e tudo está pensado ao pormenor. Questões como a realização de exercícios com luvas, proibição de spas, uso de garrafas de água com o nome de cada jogador, controlo de temperatura no estádio e hotéis exclusivos para as equipas não escaparam aos responsáveis.