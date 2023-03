Cancelo "surpreendido" em direto com saída de Nagelsmann do Bayern: «Apanhou-me desprevenido...»

João Cancelo foi surpreendido em direto com a notícia da iminente saída de Julian Nagelsmann do Bayern Munique , onde será substituído no comando técnico por Thomas Tüchel."Não sabia. Fico um pouco surpreendido. Quero agradecer ao mister Nagelsmann porque foi ele que me quis no Bayern, tal como a direcção. Apanhou-me desprevenido. Toda a sorte do Mundo para ele. Vou tentar quando chegar encaixar ao máximo nos conceitos do novo treinador e espero que corra bem. Vêm agora jogos importantes, na fase decisiva da época. O Bayern é uma equipa sempre pronta a ganhar tudo", disse o defesa português à Sport TV após a goleada (4-0) de Portugal ao Liechtenstein.