Chef do Bayern Munique criou 'shot' para travar infeções do coronavírus

À hora em que publicamos esta notícia, o Bayern Munique não registou ainda qualquer caso positivo de Covid-19. E, segundo o chef da equipa bávara, há um motivo muito concreto para isso.





Alfons Schuhbeck, de 70 anos, é o responsável por confecionar as refeições do plantel e explicou ao 'Bild' o motivo pelo qual o campeão alemão tem-se conseguido manter afastado do novo coronavírus. "Não podemos 'ativar' o nosso sistema imunitário em 3 minutos. Temos de fazer algo bom com o nosso corpo a longo prazo. As pessoas gastam 35 euros de óleo no carro e não acontece nada, mas um litro de óleo para o nosso corpo custa 2 euros. Temos de comer permanentemente de forma saudável".Ora, Schuhbeck faz das palavras atos e já pediu a Robert Lewandowski, David Alaba, Thiago Alcántara e companhia para que tomem uma bebida que os ajude a ganhar imunidade em plena pandemia do coronavírus. Aponte a receita: "Os jogadores do Bayern tomam um 'shot' de gengibre todas as manhãs: metade é gengibre espremido e a outra metade sumo de lima. Também bebem um 'óleo' com omega-3 e sementes de linhaça ou de romã". Mais: o chef do Bayern fá-los ainda tomar cúrcuma e alho para que os seus mecanismos de defesa estejam em alta e não adoençam.