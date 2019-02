Choveram bolas de ténis pretas no Nuremberga-Dortmund e há um peculiar motivo para isso

Quando Jadon Sancho se preparava para cobrar os pontapés de canto durante o Nuremberga-Borussia Dortmund (0-0), 'choviam' de imediato bolas de ténis pintadas de preto sobre ele. Tal ocorrência levou a que o jogo tivesse de ser interrompido por duas vezes para que se limpasse o relvado. Além da 'chuva' de bolas de ténis negras, os adeptos da equipa da casa também exibiram mãos recortadas em cartão, onde era visível o dedo do meio apontado na direção do relvado.A razão que alimenta esta forma de protesto dos adeptos do Nuremberga não é nova e está relacionada com a marcação de jogos do campeonato alemão para a segunda-feira: já na época passada, em Frankfurt, se fez um protesto semelhante durante o Eintracht Frankfurt-RB Leipzig, que foi curiosamente a primeira partida a jogar-se à segunda-feira na Bundesliga.Os jogos à segunda-feira foram implantados na Bundesliga em 2017/2018, o que coincidiu com a entrada em vigor do novo contrato trienal de direitos de transmissão televisiva. A própria Liga alemã já anunciou que os jogos à segunda-feira serão suprimidos a partir de 2020/2021, mas nem essa decisão parece ter acalmado a irritação dos adeptos, que continuam a fazer pressão para que a decisão seja tomada ainda esta temporada.Veja AQUI o vídeo.