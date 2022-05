Clube da 4.ª divisão alemã pode receber mais de 8M€ com transferência de Adeyemi para o Dortmund

A eminente saída de Haaland para o Manchester City poderá deixar vários adeptos alemães desiludidos, mas haverá certamente quem esboce um largo sorriso pelo desenrolar das negociações entre Borussia Dortmund e citizens - para além dos adversários diretos dos aurinegros na Bundesliga.

A verdade é que o anúncio feito esta terça-feira pelo clube inglês, que informou ter um princípio de acordo tendo em vista a contratação do 'gigante' norueguês, levou os responsáveis alemães a agirem rápido e a encontrarem uma solução para o ataque da equipa... que recaiu sobre Karim Adeyemi, jovem ponta-de-lança que pertencia ao RB Salzburgo. De acordo com a imprensa alemã, o Borussia Dortmund vai pagar uma verba a rondar os 30 milhões de euros, valor que poderá aumentar em 6M€ mediante de um bónus que está incluído no negócio.

Com tudo isto, quem ficou a 'sorrir' foi o modesto SpVgg Unterhaching, emblema da quarta divisão alemã de futebol que contratou o jovem quando este saiu dos escalões de formação do Bayern Munique, em 2012. Depois de seis anos de grande sucesso, Karim Adeyemi captou as atenções do RB Salzburgo, que em 2018 pagaram uma cifra superior a 3 milhões de euros pelo jovem prodígio.

Contudo, o SpVgg Unterhaching assegurou 22% do valor de uma futura transferência do futebolista... números que hoje fazem, certamente, o presidente do modesto clube do quarto escalão germânico 'esfregar as mãos'. "Não direi montantes exatos, mas posso afirmar que o negócio será de uma magnitude que abrirá possibilidades completamente diferentes para o futuro do clube, tanto ecoconómica como estruturalmente", disse Manfred Schwabl, líder do SpVgg Unterhaching, em entrevista à revista 'Euro am Sonntag' há alguns meses, quando o negócio era apenas um rumor.



Mas Manfred Schwabljá falava com propriedade sobre a transferência, uma vez que o clube deverá receber, no mínimo, 6.8 milhões de euros com a saída de Adeyemi para o Borussia Dortmund, um montante que poderá chegar aos 8.1M€.