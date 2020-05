Colónia criticado por casos positivos

O Colónia tem sido alvo de muitas críticas, principalmente da classe política, depois de informar que três elementos do plantel (dois jogadores e um fisioterapeuta) testaram positivo para Covid-19. Karl Lauterbach, epidemiologista da coligação governamental liderada por Angela Merkel, ‘atacou’ o clube e mostrou-se surpreendido com a atitude passiva dos jogadores.

"O resto do plantel continua a treinar. E qualquer pessoa que esteja a treinar e tenha Covid-19, corre o risco de danificar os pulmões, o coração e os rins. Surpreende-me que os jogadores estejam a autorizar isto. [...] O futebol deve ser um exemplo para todos e não um circo", afirmou, nas redes sociais.

Através de um comunicado, a direção do Colónia explicou que os elementos que testaram positivo para o novo coronavírus não apresentaram quaisquer sintomas e ficarão em isolamento domiciliário durante 14 dias, não querendo, no entanto, revelar a identidade dos mesmos. O clube alemão reforçou ainda que recebeu o aval das autoridades de saúde para que as sessões de trabalho continuem, uma vez que os três elementos infetados não pertencem ao grau mais alto de contágio.