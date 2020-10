Colónia empata em Estugarda para a Bundesliga

O Colónia conseguiu um empate (1-1) em Estugarda, no primeiro jogo da quinta jornada da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol.

Com este resultado, o Estugarda deixa passar a possibilidade de chegar ao primeiro lugar e sobe apenas ao quarto posto, com oito pontos, a dois do líder Leipzig e a um de Bayern Munique e Borussia Dortmund.

Quanto ao Colónia, continua antepenúltimo, agora com dois pontos.

O belga Mangala adiantou a equipa da casa, logo no primeiro ataque, e o Colónia chegou ao empate aos 23 minutos, através de grande penalidade concretizada pelo sueco Andersson.

A jornada prossegue no sábado, destacando-se no programa o Leipzig - Hertha de Berlim, o Bayern - Eintracht Frankfurt e o Borussia Dortmund - Schalke 04.