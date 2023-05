Colónia goleia lanterna-vermelha Hertha e sobe ao 10.º lugar

O Colónia goleou esta sexta-feira na receção ao Hertha, por 5-2, na 32.ª jornada da Liga alemã de futebol, e subiu ao 10.º lugar, enquanto a equipa de Berlim continua a ser o último classificado da prova.

Os golos começaram a surgir bem cedo, com o avançado Davie Selke a colocar o Colónia na frente do marcador, aos oito minutos, mas a resposta do Hertha surgiu 10 minutos depois, aos 18, pelo médio francês Luxas Tousart.

Não se ficaria por aqui o Hertha, que deu a volta ao marcador aos 33 minutos, pelo avançado montenegrino Stevan Jovetic, mas o Colónia operaria a reviravolta ainda antes do intervalo, com golos do central Timo Hubers e do médio tunisino Ellyes Skhiri, aos 39 e 43, respetivamente. Na segunda parte, a equipa da casa afirmou definitivamente a sua superioridade com mais dois golos, mais uma vez pelo central Timo Hubers, autor de um 'bis', aos 69, e pelo médio Denis Huseinbasic, aos 81.

A vitória permitiu ao Colónia ultrapassar, à condição, o Borussia Möenchengladbach na tabela classificativa, subindo ao 10.º lugar, enquanto o Hertha está em situação delicada, quando lhe faltam disputar dois jogos, no último lugar, com 25 pontos, menos três do que Estugarda e Bochum, as outras duas equipas em zona de despromoção, e que ainda não jogaram nesta jornada.

A luta no topo da tabela também está ao rubro, com o Bayern a liderar, com 65 pontos, seguido do Borussia Dortmund, com 64.