Colónia prossegue com treinos apesar de três casos positivos de coronavírus

O plantel do Colónia, clube da primeira divisão alemã, prosseguiu este sábado os treinos, depois de na sexta-feira três jogadores, cuja identidade não foi revelada, terem testado positivo ao novo coronavírus, informou o clube.

De acordo com as afirmações do médico do Colónia, publicadas no sítio oficial do clube na Internet, não existem riscos associados à continuidade dos treinos.

"Os especialistas avaliaram [a situação], devido às medidas de prevenção de higiene e infeção no treino em grupo, para que possamos continuar a treinar com aqueles que testaram negativo", observou Paul Klein.

Quarta-feira, a Liga alemã de futebol tinha revelado que vários clubes da 'Bundesliga' tinham começado testes de despistagem.

O campeonato, suspenso desde março, tem o reatamento previsto para este mês, sem dia definido. O reatamento ainda precisa da aprovação das autoridades federais, sendo que a Liga afirma estar pronta para o fazer a partir de 09 de maio.

Portugal juntou-se a Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália entre os países que ensaiam o regresso dos campeonatos nacionais de futebol, ao contrário do ocorrido em França e nos Países Baixos, que cancelaram as competições.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 239 mil mortos e infetou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.023 pessoas das 25.190 confirmadas como infetadas, e há 1.671 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.