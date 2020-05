Coronavírus: Clube alemão da 2.ª Liga em isolamento após positivo na segunda ronda de testes

O Erzgebirge Aue, clube da segunda divisão alemã de futebol, colocou esta terça-feira todo o plantel em isolamento, após um elemento da equipa ter testado positivo para o novo coronavírus na segunda ronda de testes.

Este é o primeiro caso confirmado na segunda bateria de testes aos 36 clubes das duas ligas profissionais, depois de na semana passada 10 elementos terem testado positivo, incluindo dois jogadores do Colónia, que não colocou a equipa em isolamento.

O Aue não divulgou o nome do elemento que acusou positivo, mas determinou que todos os jogadores, equipa técnica e funcionários permanecessem em casa até à realização de mais testes ao novo coronavírus na quinta-feira.

O caso de covid-19 no Erzgebirge Aue, atual oitavo classificado da segunda divisão, acontece na véspera de uma reunião com o governo alemão sobre as medidas a adotar para tornar possível o regresso do futebol, embora à porta fechada.

O protocolo proposto pela DFL para a retoma dos campeonatos prevê a exclusão de casos positivos, mas sugere que o restante plantel possa continuar a treinar se os testes forem negativos.

No domingo, o ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, responsável pela pasta do Desporto, mostrou-se a favor do regresso da Bundesliga e da proposta apresentada pela DFL.

A Alemanha, bem como Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha, prepara o regresso à competição e à conclusão das provas entre o final do mês e inicio de junho, enquanto os campeonatos de França e Holanda foram, entretanto, cancelados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 250 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.