Coronavírus: Dresden tem testes positivos e falha reinício da 2.ª liga alemã

O Dresden, da 2.ª liga alemã, vai entrar em quarentena, após dois novos casos de covid-19 no plantel, e irá falhar o regresso à competição frente ao Hannover, em 17 de maio, anunciou este sábado o clube.

O último classificado da 2.ª Bundesliga, que registou um caso em 3 de maio, acusou mais dois jogadores infetados nos últimos testes, que por questões de privacidade não foram identificados, pelo que todo o plantel terá que ficar 14 dias em casa.

"Nas últimas semanas, fizemos um enorme esforço em termos de pessoal e logística, a fim de implementar todas as medidas médicas e higiénicas prescritas", refere em comunicado no sítio do clube o diretor desportivo Ralf Minge.

O responsável adianta que o Dresden "está em permanente contacto com as autoridades sanitárias" da região, para "coordenar todas as etapas adicionais", mas o facto é que "o clube não poderá treinar nem jogar nos próximos 14 dias".

Após uma análise intensiva da situação, a autoridade de saúde de Dresden decidiu que todo o plantel do clube da II liga alemã de futebol, incluindo a equipa técnica e 'staff' de apoio, entre imediatamente em quarentena por 14 dias em casa.

De acordo com o clube, os jogadores afetados estão a ser medicados e, atualmente, ainda estão livres de sintomas.

O Dresden realizou testes a todo o plantel em 03 de maio, detetando um elemento infetado, que ainda se encontra em quarentena, e no dia seguinte (04 maio) repetiu os exames sem que mais nenhum jogador tivesse acusado positivo à covid-19.

A equipa treinada por Markus Kauczinski regressou aos treinos na quinta-feira, para preparar o regresso da Bundesliga 2, e desde então já realizou sessões com pleno contacto entre os jogadores, algo que não acontecia, pois o plantel estava repartido por pequenos grupos, com fortes medidas restritivas, que impediam, por exemplo, a disputa de bola.

Na sexta-feira, o plantel foi submetido a uma terceira ronda de testes, como exige o regresso à competição na Alemanha, num total de 42 análises, e hoje foi revelado que dois dos jogadores acusaram positivo à covid-19.

Devido às medidas de quarentena, o Dresden não poderá viajar para a Baixa Saxónia para o jogo em casa do Hannover, relativo à 26.ª jornada da II liga alemã, em 17 de maio.

A Bundesliga 2 está parada desde a 25.ª jornada, em 8 de março, tendo o Dresden, atual lanterna vermelha, vencido em casa o FC Erzgebirge Aue (2-1), diante 30.753 espetadores, algo que tão cedo não será possível, dado os jogos decorrerem à porta fechada.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 274 mil mortos e infetou mais de 3,9 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.