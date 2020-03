Coronavírus: Liga alemã quer que a temporada termine na data prevista

A Liga Alemã de Futebol (DFL) garantiu este domingo que não vai prolongar a atual temporada além da data prevista, apesar do surto de coronavírus Covid-19.

"Está fora de questão que a temporada não termine, como planeado, no final de maio, de forma a que sejam conhecidas as equipas que vão disputar as competições europeias, promovidas e despromovidas", afirmou, em comunicado, o diretor da DFL, Christian Seifert.

O organismo considera que concluir a temporada 2019/2020 na data prevista "é a única forma de os clubes poderem planear a próxima época em segurança".

A última jornada da liga alemã deverá disputar-se em 16 de maio, seguindo-se os 'play-off' de promoção, e a final da Taça da Alemanha, em 23 de maio.

A posição da liga surge no mesmo dia em que o ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, pediu o cancelamento de todos os eventos com mais de 1000 pessoas, de forma a evitar a propagação do surto.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.600 mortos e 105 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.