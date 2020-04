Coronavírus: Liga alemã testa todos os jogadores como medida prévia ao regresso

A Liga alemã de futebol começou esta quinta-feira a testar os jogadores à covid-19, como medida preliminar ao reinicio dos campeonatos da I e II divisões, com os jogos à porta fechada.

A medida prévia ao retomar das competições, caso o governo alemão autorize, será aplicada a todas as 36 equipas profissionais e envolve a realização de dois testes a cada jogador, para descartar hipóteses de contágio.

A questão provocou alguma controvérsia, uma vez que terão de ser realizadas cerca de 20.000 análises, para poder excluir qualquer situação possível de contágio entre os plantéis dos clubes, equipas técnicas e os trabalhadores dos estádios.

Os campeonatos foram suspensos em março, sem perspetiva de regresso, mas há algumas semanas a maioria dos clubes regressou aos treinos, embora de forma condicionada, perante a hipótese de os jogos serem retomados.

Os órgãos de comunicação social germânicos referem a possibilidade de a época poder ser retomada em 9 de maio, com jogos sem adeptos e com um máximo de 300 pessoas em cada estádio, para que possa ficar concluída até 30 de junho.

Existe algum consenso a esse respeito, quer ao nível dos clubes quer da própria Liga, mas a decisão final de retomar os campeonatos terá sempre que ter o aval do governo da chanceler Angela Merkel.

No caso da Bundesliga, a decisão deve ser acordada para que o reinício da temporada seja viável, em breve, com redobradas atenções no que diz respeito às medidas de prevenção da infeção.

A Alemanha é o sexto país no mundo mais afetado pela pandemia, depois de Estados Unidos, Espanha, Itália, França e Reino Unido.

Até ao momento, o Instituto Robert Koch, que contabiliza o número afetados na Alemanha, registou 159.119 infeções e 6.228 mortes, enquanto o número de pacientes recuperados é de 123.500.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 224 mil mortos e infetou cerca de 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 890 mil doentes foram considerados curados.