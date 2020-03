Coronavírus: primeiro caso de jogador infetado na Bundesliga

O defesa Luca Kilian, do Paderborn, tornou-se esta sexta-feira o primeiro jogador da Bundesliga a acusar positivo à covid-19, segundo informou o clube alemão em comunicado. "Depois do treinador Steffen Baumgart ter tido alta, o central Luca Kilian, que não tem sido utilizado nas últimas semanas porque se encontrava lesionado, testou positivo. O Paderborn tomará medidas extensas para conter o coronavírus em coordenação com as autoridades locais", acrescentou.





"Sábado, os jogadores e todos os membro da equipa principal vão ser submetidos a testes de despiste", informou o emblema germânico.