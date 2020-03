Coronavírus: Público nos estádios da Bundesliga depende dos governos regionais

O Borussia Dortmund-Schalke 04, o famoso dérbi de futebol do vale do Ruhr, decorrerá no sábado à porta fechada, devido ao surto do Covid-19, sem que exista uma decisão conjunta na Bundesliga.

A Liga alemã determinou que todos os jogos estão previstos, com ou sem espetadores, uma decisão que fica a cargo dos governos regionais da Alemanha e após o meio-dia quatro deles já tinham colocado entraves a concentrações de mais de 1.000 pessoas.

Na 26.ª jornada da Liga alemã, no próximo fim de semana, os jogos em Dusseldorf, Dortmund, Bremen, Augsburgo e Colónia, cidades cujas equipas são anfitriãs na ronda, serão à porta fechada. Em sentido oposto, em Berlim, o Union recebe no sábado o Bayern Munique.



A Liga alemã anunciou ainda que o jogo de quarta-feira entre Borussia M'Gladbach e Colónia, em atraso da 21.ª jornada, decorrerá à porta fechada, algo inédito na história da Bundesliga.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.