Covid-19: Problemas do futebol "são os menos graves" para ex-presidente do Bayern

O alemão Uli Hoeness, antigo patrão do Bayern Munique, disse este domingo que os problemas do futebol são "os menos graves" face à crise sanitária vivida com a pandemia do novo coronavírus.

"Cada um tem que estar bem consciente de que estamos apenas no início do problema", declarou o campeão mundial de 1974, hoje com 68 anos, citado pela revista de futebol Kicker.

O antigo futebolista e dirigente alertou que esta pandemia "é um problema que afeta a todos" e que vai "mudar o mundo", explicando que a paragem no futebol é de menor importância, dando exemplos duros.

"São as questões menos graves, enquanto em Itália os médicos decidem entre a vida e a morte, e se têm ventiladores suficientes para os seus doentes", disse.

Uli Hoeness falou também do Euro2020, competição que, a seu ver, não tem prioridade se comparada com a Liga alemã ou a Liga dos Campeões, e apelou para que as pessoas respeitem escrupulosamente as recomendações das autoridades de saúde.

