Dani Olmo brilha na goleada ao Friburgo e Leipzig avança para a final da Taça da Alemanha

O RB Leipzig garantiu esta terça-feira o apuramento para a final da Taça da Alemanha ao golear o Friburgo por 5-1, num encontro em que André Silva não saiu do banco de suplentes.

Dani Olmo, avançado internacional espanhol, foi a principal figura do encontro, ao marcar um golo e somar três assistências no triunfo folgado da formação de Leipzig, que alinhou com menos um jogador em campo desde o minuto 58, após expulsão de Gvardiol, assegurando assim a presença final da competição.

O Leipzig espera agora pelo resultado do duelo entre Estugarda (de Tiago Tomás e Gil Dias) e o Eintracht Frankfurt (de Aurélio Buta) para saber qual será o seu adversário na disputa pelo troféu.