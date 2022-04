Defesa do Friburgo alertou árbitro e treinador do Bayern fala em "confusão": «Não mudou nada no jogo»

O final do Friburgo-Bayern Munique ficou envolto em polémica. Os bávaros venceram por claros 4-1 mas até podem ficar sem os três pontos até porque durantee 17 segundos tiveram 12 jogadores no relvado. Um defesa do Friburgo alertou o juiz da partida da Bundesliga."O Sule entrou e notei que ninguém saiu. Depois, o jogo recomeçou, primeiro contei os jogadores e depois informei o árbitro. Se eu não tivesse feito isso, acho que ele não teria notado", vincou à Sky Germany Nico Schlotterbeck.Já o treinador do Bayern desvalorizou o facto, apontando a um mal-entendido do árbitro com as placas, tendo mostrado o número 29, que não pertence a ninguém, ao invés do 11, de Kingley Coman, o homem que deveria ter saído do relvado. Numa dupla alteração, Sule saiu quando Tolisso já tinha saído e terá isso isso que também motivou o engano do extremo francês."Foi uma situação confusa. O Coco [Tolisso] teve problemas estomacais e correu para o balneário. O Coman não sabia que tinha que sair também e ficou em campo por oito a nove segundos. Não mudou nada no jogo", deu conta Nagelsmann, que não se quis alongar mais.Já o diretor desportivo do Friburgo não abriu o jogo quanto a um possível protesto do jogo."Foi uma cena extremamente bizarra que eu nunca tinha experimentado antes. Tem impacto? Não posso julgar agora. O árbitro avaliou a situação por longo tempo, depois deixou o jogo continuar. O Friburgo protestar o jogo? Temos que nos acalmar agora e pensar sobre isso", apontou Jochen Saier.