Direção do Bayern não deixa Oliver Kahn celebrar com a equipa

O Bayern Munique sagrou-se campeão alemão com a vitória sobre o Colónia por 2-1, mas a festa já ficou estragada. Com um 'timing' péssimo, a direção do clube alemão despediu o CEO Oliver Kahn e o diretor desportivo Hasan Salihamidzic logo após o apito final do encontro.

Recorde-se que Oliver Kahn é um homem que raramente poupa nas palavras. O alemão arrasou os jogadores em abril, após a derrota frente ao Mainz, e em fevereiro tinha-se envolvido numa discussão intensa com o eterno capitão Manuel Neuer.

Hoje, obviamente, passou-se com a decisão da direção e foi fazer queixas no Twitter: "Incrível! Parabéns rapazes! Sempre vos disse! Temos de dar tudo até ao final e sempre sem desistir. Estou incrivelmente orgulhoso de vocês e desta vitória. Adorava celebrar com vocês mas infelizmente não posso estar aí, porque o clube me proibiu. Estou ansioso pela próxima temporada. Não vamos apenas ser campeões alemães pela 12ª vez. Vamos festejar", revelou.