Diretor desportivo do E. Frankfurt explica contratação de Bas Dost com "eficácia"

Sporting despede-se de Bas Dost com seleção de golos Sporting despede-se de Bas Dost com seleção de golos

A carregar o vídeo ...

Bas Dost já foi oficializado como jogador do E. Frankfurt e elogiado pelo diretor desportivo da formação da Bundesliga que, em declarações citadas no site oficial do clube, explicou que as razões que o levaram a querer o avançado holandês."Após a saída de Sébastien Haller [avançado francês que se transferiu para o West Ham], era importante para nós encontrar um substituto à altura, que na melhor das hipóteses já tivesse muita experiência e que fosse capaz de nos ajudar desde o primeiro dia. Bas Dost tem isso e conhece a Bundesliga. A sua estatura e precisão serão importantes para a nossa equipa. É um jogador muito eficaz e desejamos que seja tão perigoso quanto um golo é para nós", salientou.

Bas Dost assinou contrato por três temporadas, até 30 de junho de 2022, num negócio de 7 milhões de euros.