Dois profissionais do Borussia M'gladbach testaram positivo ao novo coronavírus

Um futebolista e um fisioterapeuta do Borussia Monchengladbach acusaram positivo nos testes ao novo coronavírus realizados na passada semana, com vista ao reatamento dos principais escalões do futebol alemão, adianta o jornal 'Reinische Post', na sua edição online.





Foram realizados mais de 1.700 análises, tendo sido identificados dez profissionais com Covid-19, o que, naturalmente, os impede de participarem nos treinos e nas competições, cujo reinício deverá ocorrer no próximo dia 15.O jornal germânico tentou obter uma reação dos responsáveis do Borussia Monchengladbach, que se escusarem a comentar o assunto antes de serem conhecidos os resultados da segunda vaga de testes realizados na segunda-feira.Recorde-se que sete dos dez casos foram já identificados: o Colónia é o clube mais afetado, com três análises positivas, segue-se o Borussia Monchengladbach, com duas, Dynamo Dresden, uma, e Erzegebirge Aue, uma.A notícia do 'Reinische Post' refere ainda que os dois elementos infetados foram enviados para casa, estando agora sujeitos ao habitual período de isolamento de duas semanas.