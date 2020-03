Domingos Paciência: «O Gonçalo está na Alemanha e não pode sair. É difícil»

Em entrevista à Sport Tv, Domingos Paciência falou sobre este dia do pai "atípico", longe do filho Gonçalo Paciência: "Nunca pensei que isto pudesse estar a acontecer. Não é fácil para nenhuma família que tenha os filhos longe. O Gonçalo está na Alemanha, em Frankfurt, e não pode sair de lá. Estamos a tentar passar da melhor forma o tempo, arranjar atividades, porque esta situação pode também gerar problemas psicológicos. O isolamento não é fácil e temos de tentar gerir da melhor forma. Estamos sempre em contacto e felizmente que a tecnologia o permite".





Ao lado do filho Vasco, que joga na equipa sub-23 do Benfica, o treinador revela que passou a tarde a jogar futebol com o mais novo e que por ser dia do pai "deixou-me ganhar"."Os responsáveis do Benfica têm estado em contacto comigo diariamente para me ajudar a manter a forma, revela Vasco Paciência, de 19 anos."Não é um tempo fácil para ninguém. O momento pede proteção e isolamento para todos os portugueses. Para quem está habituado a fazer desporto, que gosta de desporto, que gosta de futebol é evidente que isto é como uma prisão, mas sabemos que o que está em causa é a vida de todas as pessoas, das famílias, é um sacrifício grande, mas temos de estar unidos e ajudarmo-nos uns aos outros. Passa muito por aí: é o nosso futuro e a nossa vida que está em causa", garante Domingos Paciência."Há clubes que podem não sobreviver a esta crise. As instâncias que gerem o futebol têm de analisar bem as situações e pensar em formas de ajudar financeiramente os emblemas", concluiu.