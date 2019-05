Dormiu no carro, foi chantageado e agora chega ao Real Madrid: a louca vida de Luka Jovic

Luka Jovic tem apenas 21 anos e está a caminho do Real Madrid. Os merengues, segundo a imprensa do país vizinho, vão pagar 60 milhões de euros ao Eintracht Frankfurt pelo passe do jogador, de 21 anos. Mas, embora pareça, nem tudo foram rosas na vida do sérvio, ex-jogador do Benfica.Jovic vem de uma família humilde e o pai contou numa entrevista ao 'Mozzart Sport', há uns anos, que chegou a dormir com o filho no carro, para poupar dinheiro."Uma vez o Luka teve dois jogos num fim-de-semana e não podíamos regressar a casa, por isso estacionámos à porta do estádio e, com umas mantas e uma almofada, dormiu no banco de trás do carro. Eu fumava para que ele não tivesse frio", recordou Milan, o pai.Aos 7 anos fez provas numa equipa de Belgrado - a 160 km de casa - e passou. Marcou quatro golos e recebeu o seu primeiro salário: 50 euros, mais 17 por jogo, "para ajudar nos gastos com as deslocações", segundo recorda o progenitor.O crescimento de Jovic foi vertiginoso. Não tardou a chamar a atenção do Estrela Vermelha, pelo qual se estreou aos 16 anos e até marcou um golo, apenas dois minutos depois de entrar em campo.O seu crescimento como futebolista foi rápido, mas aos 18 anos a polícia teve de o ajudar, pois foi vítima de uma chantagem. Dois indivíduos ameaçaram a sua família, diziam que iam "partir-lhe as pernas" se não recebem importantes quantias de dinheiro. "O teu filho vai jogar numa cadeira de rodas", ameaçavam. Acabaram presos.Com 18 anos chegou ao Benfica, mas não vingou. O jornal 'As' conta que chegou a ser convocado por Rui Vitória mas antes do jogo apareceu no Seixal a dizer que não estava em condições de jogar, pois tinha-se lesionado num pé na piscina de casa...As saídas noturnas e a pouca disponibilidade para treinar levaram os encarnados a emprestá-lo ao Eintracht. Um empréstimo com opção de compra, que foi entretanto acionada.Os bons desempenhos na Bundesliga e na Liga Europa foram suficientes para entrar o radar de Zidane e do Real Madrid...